Il proprietario statunitense dello Spezia, Robert Platek ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mi affascinava il calcio italiano e quindi ho cercato la giusta opportunità per entrarci. Lo Spezia era l’ideale: una piccola squadra di una piccola città che gioca al più alto livello in Italia. Avevo sentito parlare di La Spezia, in particolare delle Cinque Terre, molto famose negli USA, ma ora sto imparando a conoscerla. È sempre una meravigliosa sorpresa: la città, la bellezza e soprattutto la gente".



"Siamo una piccola realtà, ma mi piacerebbe che lo Spezia diventasse una squadra di sempre maggior appeal. Se riusciremo a migliorare le strutture, con il tempo questa piazza sarà ambita da tutti i calciatori. Architetti e ingegneri stanno lavorando sul progetto dello stadio per rendere l’esperienza dei tifosi più bella e piacevole possibile. Il primo obiettivo è restare in Serie A. Il secondo è crescere sul campo anno dopo anno. Il terzo è creare più legami con le aziende locali".



"Perché ho acquistato tre club calcistici europei? Forse perché sono pazzo (ride, ndr). La cosa buffa è che nessun acquisto dei tre club è frutto di una decisione presa in partenza. Sia in Danimarca con il Sonderjysk Elitesport che in Portogallo con il Casa Pia si sono presentate occasioni importanti".

"È vero che sono interessato all’acquisto dello Young Boys in Svizzera? Per il momento vogliamo concentrare le nostre energie sui tre club che possediamo per gestirli al meglio".