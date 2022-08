Ecco le parole di Luca Gotti, allenatore dello Spezia, a Dazn dopo la vittoria con l'Empoli:



"Nel secondo tempo siamo andati un po' in difficoltà, ancora non siamo ancora come io vorrei che fossimo. Ci sono dei giocatori che possono esprimere le loro qualità in posizioni diverse rispetto al passato, io ho appena cominciato il percorso e sono pronto a vedere ciò che mi danno in campo. Nzola? E' un ragazzo al quale tutti vogliono bene, ha sofferto da solo e si è penalizzato più del dovuto".