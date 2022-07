Il nuovo tecnico dello Spezia Luca Gotti ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Dal punto di vista sportivo, l'obiettivo è ovviamente la salvezza. Lo Spezia sta facendo un percorso di consolidamento in A. Un altro miracolo dopo la promozione e le due salvezze consecutive? Ci stiamo attivando. Di sicuro non possiamo dare nulla per scontato, in A non si resta in automatico, ci saranno tanti ostacoli".