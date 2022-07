Genoa e Spezia hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento nel Golfo dei Poeti in prestito con obbligo di riscatto del 21enne difensore Laurens Serpe.



Il centrale lunigianese, reduce da una stagione non certo positiva al Crotone, dove di fatto non ha mai visto il campo, tornerà dunque vicino casa anche se la sua permanenza in maglia bianca rischia di essere molto breve.



Serpe dovrebbe infatti essere ceduto temporaneamente ad un altro club, probabilmente di Serie C, dove è seguito con particolare attenzione da Feralpi Salò e Virtus Entella.