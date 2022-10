Il suo Spezia ha perso in casa della Salernitana e l'allenatore dei liguri, Luca Gotti, ha parlato del match a DAZN.



"Nel primo tempo facciamo una partita di ottimo livello, poi il primo tiro in porta dopo tre minuti nel secondo tempo va all'incrocio e la partita cambia radicalmente. Diventa diversa, totalmente spezzettata, non si gioca più. Cambia tutto".



"C'è bisogno di maggiore cattiveria? No, c'è bisogno di maggiore tutto. Ci siamo arrivati con una relativa facilità ma abbiamo calciato quando non dovevamo farlo e viceversa. Se non fai gol non sei bravo. Sono molto arrabbiato, anche perché quando perdi l'allenatore ha sempre torto".