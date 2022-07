Emmanuel Gyasi, attaccante dello Spezia, è stato intervistato da Sky:



"Mi metto sempre a disposizione del mister. Dove lui ritiene possa dare una mano, io mi metto a disposizione. Allo Spezia arriviamo da due anni fatti benissimo, con due salvezze incredibili. Il prossimo anno partiremo e sapremo che dovremo andare più forte degli altri: la Serie A è difficile, specie per una squadra giovane come la nostra. Dobbiamo avere una mentalità importante e umiltà, sapendo che è ciò che ci ha contraddistinto fino adesso”.



PAUSA MONDIALE - “Secondo me creerà grandi difficoltà, sarà un campionato anomalo. Fermarti e ripartire finendo il girone di andata sarà anomalo, ma ci faremo trovare pronti. Noi dobbiamo assimilare quello che ci chiede il mister e cercare poi di metterlo in pratica”.