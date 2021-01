Toro-Spezia è una gara speciale per Gyasi, cresciuto nel settore giovanile del Toro col quale ha vinto uno scudetto Primavera. A pochi minuti dall'inizio del match, l'attaccante bianconero ha parlato così a Sky Sport: "E' la prima volta che affronto il Toro, per me sarà una bellissima partita perché è stata una società importante per la mia crescita. E' bello tornare qui. Lo Spezia? Il mister cerca sempre di coinvolgerci tutti. E' vero che oggi abbiamo delle assenze, ma ci sono giocatori in grado di fare bene e sono sicuro che sarà una grande partita anche oggi".