Spezia-Verona 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatore: 30’ st Zaccagni



Assist:

Spezia (4-3-3): Provedel, Vignali, Erlic, Chabot, Marchizza (43’ st Farias), Estevez (43’ st Deiola), Agoumè, Pobega (22’ st Maggiore), Agudelo (22’ st Piccoli), Gyasi (25’ st Ismajli), Nzola. All. Italiano.

Verona (3-4-2-1): Silvestri, Barak, Magnani, Davidowicz, Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco (31’ Ceccherini), Lazovic, Zaccagni (43’ st Salcedo), Kalinic (7’ st Colley). All. Juric.



Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino (TO).



Ammoniti: 12’ e 23’ st Chabot (S), 35’ Estevez (S), 21’ st Pobega (S), 32’ st Erlic (S), 34’ st Agoumè (S)



Espulso: 23’ st Chabot (per doppia ammonizione)