L'allenatore dello Spezia Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro la Roma. Out Nzola ed Ekdal, prima chiamata per Marchetti; ecco la lista completa:



Portieri: Marchetti, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Ampadu, Moutinho, Reca, Hristov, Ferrer, Amian, Caldara.

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Beck, Kovalenko, Esposito, Agudelo, Cipot, Zurkowski.

Attaccanti: Verde, Gyasi, Krollis, Maldini, Strelec.