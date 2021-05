Ecco i convocati di mister Italiano per lo spareggio salvezza dello Spezia contro il Torino di domani pomeriggio: Rientrano in gruppo Nzola, Ricci e Ramos, out invece Acampora, Galabinov e Chabot.



PORTIERI: Zoet, Rafael, Provedel.

DIFENSORI: Ramos, Marchizza, Capradossi, Terzi, Bastoni, Ferrer, Erlic, Ismajli, Dell'orco, Vignali.

CENTROCAMPISTI: Ricci, Agoume, Saponara, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena.

ATTACCANTI: Gyasi, Farias, Nzola, Verde, Agudelo, Piccoli.