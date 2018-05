Gianluca Andrissi ha detto allo Spezia. Il direttore sportivo lascia il club ligure e spiega il perché al sito ufficiale delle Aquile: "Oggi si chiude una delle pagine più importanti della mia carriera. Lasciare lo Spezia dopo un anno è davvero una scelta sofferta. Questa è stata una stagione intensa, vissuta tutta d’un fiato. Spezia non è e mai sarà una piazza come le altre; Spezia ti entra dentro e sono davvero onorato di aver fatto parte di questa grande famiglia. Voglio ringraziare di cuore tutti, dal Presidente Onorario Gabriele Volpi al Presidente Stefano Chisoli per l’opportunità che hanno voluto darmi e per la stima dimostrata; un caloroso saluto all’AD Micheli e a tutti i vicini di scrivania del Ferdeghini, al mister Fabio Gallo, allo staff tecnico, a quello medico, ai magazzinieri, al Settore Giovanile, ai custodi, a tutti coloro che in questi mesi mi hanno fatto sentire parte di un bel gruppo. Un forte abbraccio a tutti quei tifosi che vivono per questa maglia, che la amano incondizionatamente. Magari questo non sarà un addio, ma solo un arrivederci".