Ayroldi (Var: Orsato) 6"E' sufficiente, si sta riprendendo".Marinelli (Var: Aureliano) 7"Molto bene perché ha lasciato giocare e ha preso tutte le decisioni giuste. Buona collaborazione anche con guardalinee e Var".Chiffi (Var: Valeri) 6,5"E' andato bene. Da regolamento è giusto annullare il gol a Pellegrini, ma secondo me è sbagliato il regolamento: non si può punire un giocatore - Rabiot - che si volta di schiena e il pallone gli colpisce il gomito mentre è girato. Ok i due gol della Juve".Manganiello (Var: Nasca) 6"Tutto tranquillo, non è successo nulla di rilevante".Mariani (Var: Banti) 6,5"Giusto annullare il gol a Osimhen, bene sulle ammonizioni".Sacchi (Var: Fabbri) 6"Partita tranquilla, gestita abbastanza bene. Giusto annullare il gol a Berardi per fuorigioco e corretto anche non concedere il rigore su tocco di mano di Ayhan, perché arriva dopo un rimpallo".Guida (Var: Di Paolo) 6"Guida sta facendo un'ottima stagione, anche se stavolta l'ho visto un po' meno brillante del solito. Corretto il rigore per l'Udinese per il fallo di Cuisance su Deulofeu, ma in generale ci sono state troppe ammonizioni".Volpi (Var: Mazzoleni) 4,5"Non mi è piaciuto per niente. Anche in questo caso, c'è stato un uso eccessivo dei cartellini: 13 gialli per una partita del genere sono tanta roba. E inoltre manca un rigore per squadra. L'intervento di Ibanez su Djuric era da penalty netto, così come il contatto Obi-Mkhitaryan dall'altra parte. Poi concede il rigore per fallo di Gyomber su Felix ma viene graziato dall'aiuto del Var perché è fuori area e fischia la punizione".Doveri (Var: Irrati) 7"Troppo buono su Saelemaekers in occasione del contatto con Ricci, io avrei ammonito il giocatore rossonero per simulazione: c'è stato un tocco prima che entrasse in area, poi aspetta di varcare la linea e si tuffa. Per dinamicità e intensità, ha visto bene anche l'episodio Singo-Hernandez in area Toro: è uno spalla a spalla, fa parte del gioco. Ok anche l'intervento di Bremer su Messias. Era una gara molto difficile, quando si lascia giocare così spesso si rischia sempre".Pairetto (Var: Fabbri) 6"Tutto ok, nessun episodio rilevante".