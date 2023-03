Sarà l'Inter ad aprire il programma della 26esima giornata di Serie A in casa dello Spezia, con l'intento di mantenere il secondo posto in classifica prima della delicata sfida di Champions contro il Porto. Avanti il successo degli uomini di Inzaghi - mai sconfitti in Serie A contro i liguri - offerto a 1,42 su William Hill contro l'8 del segno «1». Nel mezzo il pareggio a 4,50. Nonostante le difficoltà difensive esterne di Onana e compagni, in quota, visto uno Spezia che non segna al "Picco" dalla prima del 2023, prevale il No Goal, a 1,72, sul Goal visto a 2. Occhi puntati sul solito Lautaro Martinez, a caccia del decimo gol dell'anno proposto a 2,10. Vuole ripartire dopo la prima sconfitta casalinga della stagione il Napoli di Luciano Spalletti, che ospita al "Maradona" l'Atalanta sottotono come testimonia il solo punto raccolto nelle ultime tre uscite. Quote da riscatto per i partenopei dati vincenti a 1,66; sale invece a 4 il pareggio, con il colpo esterno della Dea - come nell'ultimo precedente in Campania - a 5 volte la posta. Per i quotisti di William Hill sarà lo spettacolo a farla da padrone: in pole il sesto Over 2.5 consecutivo tra le due formazioni, a 1,72, su un match con meno di tre gol fissato a 2. Tre vittorie consecutive in campionato, terzo posto in classifica ma anche l'inaspettata sconfitta casalinga in Conference League. La Lazio di Maurizio Sarri è ospite del Bologna, settimo in classifica, per continuare il momento d'oro in campionato contro un avversario che ha vinto gli ultimi due precedenti al "Dall'Ara". Sarà match equilibrato in quota, con favorito il colpo biancoceleste a 2,45 mentre pareggio e vittoria rossoblù valgono entrambi 3,10. Non vuole fermarsi neanche l'altra formazione della capitale, la Roma, sempre vincente senza subire gol in Serie A allo stadio Olimpico nel 2023. Ancora avanti i giallorossi, a 1,66 contro il 5,50 di un Sassuolo in ripresa e reduce da due vittorie di fila. Nel mezzo il terzo pareggio tra le due squadre fissato a 3,70. Dopo lo stop dell'Olimpico, ghiotta occasione di ripartenza per la Juventus, protagonista in casa contro la Sampdoria fanalino di coda. Nettamente favoriti i bianconeri, a 1,35 contro il 10 dei blucerchiati, mentre si gioca a 4,75 il pareggio come all'andata. Sulle ali dell'entusiasmo del passaggio del turno in Champions League il Milan chiuderà il programma contro una Salernitana in ripresa con Paulo Sousa. Quote rossonere a San Siro, con il segno «1» proposto a 1,25, sale a 5,50 il pareggio, con il colpo campano dato addirittura a quota 13. Sfida chiave in ottica salvezza invece per il Verona (2,50), a meno tre dal quartultimo posto, in casa contro il Monza (3), previsto grande equilibrio anche al Via del Mare tra Lecce (3) e il Torino (2,70) e tra Empoli (2,90) e Udinese (2,55), mentre la Cremonese (4,20) cerca il secondo successo interno contro una Fiorentina (1,88) reduce da due vittorie consecutive in campionato.