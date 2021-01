Al termine del ko di Napoli, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato a Rai Sport: "Se l'approccio contro squadre così è come quello di stasera diventa complicato. Non siamo mai riusciti a palleggiare e ad essere aggressivi. Loro erano agguerriti, ma siamo poi stati bravi a reagire, facendo un grandissimo secondo tempo. Abbiamo perso con dignità, altrimenti c'era da arrabbiarsi e non poco".



SULLA COPPA ITALIA - "A nessuno piace perdere, non si inizia una partita pensando di lasciare già la vittoria all'avversario. Siamo arrivati ai quarti di finale di Coppa Italia, onorando la competizione, di questo siamo orgogliosi".