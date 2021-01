L'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato alla stampa alla vigilia del match contro il Napoli: "Abbiamo recuperato qualche ragazzo, in più si aggrega Saponara che pensiamo possa darci quella personalità, qualità e imprevedibilità che a volte a noi sta mancando e speriamo ce la dia lui. E' un ragazzo motivato, la prima impressione è stata molto positiva. Si aggrega al gruppo, aspettiamo cresca di condizione e siamo convinti possa darci una grossa mano. Per domani si sa, è una partita difficile contro una big del campionato, preparata in un solo allenamento. Le difficoltà ci saranno, in questo momento dobbiamo battagliare in qualsiasi campo e lo faremo anche domani. C'è da fare qualcosa in più, manca quel pizzico di convinzione, di consapevolezza, che in questo momento non ci sta permettendo di raccogliere punti perché le prestazioni contro qualsiasi squadra sono di valore, nessuno ci mette sotto, ci prende a pallonate come qualcuno poteva pensare e questo è un rammarico enorme".