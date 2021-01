Vincenzo, parla così ai microfoni dei canali ufficiali del club ligure alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Roma: "La partita contro il Torino è stata una partita che è normalissimo non averla preparata per come è venuta fuori. Dal momento in cui cui rimani in dieci, con una difficoltà enorme, ti devi adeguare e cercare di lavorare in maniera diversa rispetto a come sei abituato. Abbiamo lavorato tanto nel concedere poco, abbiamo abbassato il baricentro per non concedere all'avversario e abbiamo fatto una partita diversa, di sacrificio, attenzione e abbiamo fatto una grande gara sotto questo punto di vista. In dieci uomini, portare a casa un pareggio rischiando anche poco, ci dà grande soddisfazione. E' bello gioire alla fine e chiaramente credo che il punto sia più che meritato"."Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Giulio Maggiore per la grande intelligenza avuta nell'applicarsi in quel modo in un ruolo non suo, anche se ogni tanto in allenamento ne parliamo e ogni tanto abbiamo lavorato in quella zona. In un momento di necessità abbiamo optato per quella soluzione. Domani sfrutteremo Vignali e per sabato vedremo quale sarà la scelta per quel ruolo. In questo momento concentriamoci su domani, cerchiamo di onorare la competizione. La partita è difficile, è importante e quindi la nostra testa deve essere solamente all'appuntamento di domani"."Credo che queste siano partite in cui bisogna anche provare qualche alternativa per quanto riguarda gli uomini, dare minutaggio a chi ne ha bisogno. Metteremo una formazione competitiva al massimo, cercheremo di mettere queste componenti qua. Ci teniamo a ben figurare, ci sarà spazio per qualche ragazzo che ha giocato meno e cercheremo di dare filo da torcere ad una delle squadre più forti del campionato italiano e sono convinto che la nostra mentalità di ormai sia quella, con chiunque andrà in campo cercherà di proporre e giocare con grande lucidità, arrivando al risultato tramite la prestazione: questo ormai dobbiamo sempre farlo"."Non so se sia pura casualità che la Roma con le grandi non abbia brillato, però sono una squadra che ha pareggiato con l'Inter 2-2 poco tempo fa e ha fatto una grandissima prestazione. Giocano bene, hanno un allenatore che propone un bel calcio, offensivo, e chiaramente noi dobbiamo cercare di ribattere colpo su colpo. Penso siano anche molto motivati a riscattare la sconfitta nel derby. Mi aspetto una squadra che oltre che forte a livello qualitativo lo sia anche a livello di motivazione e penso che saranno molto arrabbiati. Dovremo stare attenti e cercare di fare una grande prestazione, su questo non c'è dubbio".