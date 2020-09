Momento storico per lo Spezia, prima partita in Serie A: "E' chiaro che anche se siamo in tanti all'esordio e lo Spezia è al debutto in A non fa piacere perdere - ha detto l'allenatore bianconeroa Sky Sport - Per 60' abbiamo tenuto il campo e testa a una squadra che lavora insieme, noi siamo nati 15 giorni fa ed è normale che ci sono difficoltà in questo momento. Ma penso che tutti i ragazzi che sono arrivati sono tutti di qualità, quelli dello scorso anno anche;, intensità e velocità di pensiero. Bisogna adeguarsi, perché è normale che perdere non fa piacere a nessuno".- "Qualcosina oggi abbiamo fatto vedere, ma dobbiamo tenere più la palla e aggredire in maniera molto più feroce. Bisogna crescere. Prima ho fatto una battuta: oggi si sono affrontati un bambino di tre anni contro uno di 15 giorni. E' normale che è dura, complicata, avremo momenti in cui bisognerà soffrire... se si pensa che non sarà così non si è capito nulla. Ci sono momenti in cui saremo costretti a farlo, dobbiamo farlo di squadra, tutti insieme. E crescere sotto tutti i punti di vista, soprattutto sulla gestione del pallone. Non si può concedere gol e poi deprimersi perché poi è dura recuperare, l'abbiamo fatto bene dopo la prima rete, ma male dopo le altre. Queste sono situazione alle quali noi andremo incontro spesso: come prima cosa mai abbattersi e continuare sempre a fare quello che si propone durante la settimana.- "In questo momento dobbiamo inserire i giocatori già presi perchéè arrivato ieri sera,due giorni fa e tanti altri da pochi giorno sono arrivati qui. L'unico movimento che si cercherà a fare è lì davanti. Cerchiamo un giocatore che abbia voglia di sacrificarsi, darci una grossa mano e di riuscire a fare qualche gol importante.? Ho detto che per me che abbia 35 o 18 anni l'importante è che sia un calciatore che venga con l'entusiasmo giusto. I nomi fatti sono importanti, di livello e qualità. Vediamo da qui alla fine del mercato chi riusciremo a prendere".