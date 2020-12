Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, parla alla vigilia della sfida contro il Genoa: "Ci siamo abituati a queste situazioni, nel preparare in pochissime ore partite importanti, come quella che abbiamo fatto in casa dell'Inter o quella contro il Genoa. Ormai ci siamo abituati. Bisogna essere bravi nel prepararla soprattutto a livello mentale, sotto l'aspetto della concentrazione. Quello che si può fare in campo ma ora siamo a tanti mesi di lavoro e ce lo dobbiamo ritrovare dal momento in cui l'arbitro fischia. Poi è tutta una questione mentale, di preparazione alla gara e quella bisogna farla bene".



SUL GENOA - "E' chiaro che quando c'è un cambio di guida tecnica c'è sempre quella scossa emotiva da parte di tutti. Chi sta fuori cerca di mettersi in mostra, chi andrà in campo cercherà di dimostrare all'allenatore la fiducia data. Per noi è una difficoltà in più. Già quando affrontiamo squadre come il Genoa composte da giocatori di categoria, che questa Serie A la conoscono bene e che in qualsiasi momento possono inventare una giocata decisiva, inoltre ci si aggiunge questo cambio di tecnico, quindi difficoltà su difficoltà. Per noi cambia poco perché è l'ultima gara prima di una piccola sosta, dobbiamo cercare di arrivarci concentrati e attenti e disputare prestazioni di livello come le ultime. Dobbiamo cercare di dare qualcosa in più per arrivare a risultati pesanti e anche importanti"