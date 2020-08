Intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria sule l'accesso alla finale playoff, l'allenatore delloha descritto così l'entusiasmo ritrovato."Oggi i ragazzi sono stati straordinari, ci siamo detti che per vincere queste partite bisogna concedere zero ed essere concreti davanti: volevamo fare come il Chievo all’andata e ci siamo riusciti, abbiamo riempito l’area con tre punte di peso"."Il gruppo si è cementato quando eravamo in fondo alla classifica, da lì siamo venuti fuori facendo una cavalcata strepitosa. Ora bisogna recuperare le energie e fare gli ultimi due sforzi per completare un’annata fantastica"."La rabbia di Galabinov mi fa piacere, vuol dire che sta bene e che lo posso schierare anche nella prossima gara. Nzola se mette a posto qualche atteggiamento può ambire a una carriera importante, noi stiamo lavorando molto per aiutarlo perché fisicamente e tecnicamente ha tutte le qualità"."La stampa locale non può attaccare la squadra dopo un campionato strepitoso per una partita, ce l’avevo con loro a fine partita: i ragazzi certe cose le guardano e alle volte bisogna pensarci bene"."Prossimo anno al Genoa? Non fatemi queste domande, bisogna preparare una finale storica. Abbiamo faticato sia col Frosinone che ha grandi individualità e può vincere dal nulla come a Cittadella che col Pordenone che ha enorme fisicità e compattezza e sa correre per tutti e 95 minuti".