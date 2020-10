L'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve: "Ho conosciuto Pirlo durante il corso di Coverciano, è una persona molto umile e capace. Per noi sarà una gara complicata contro una Juve molto forte, i bianconeri penso che meritano i più di quello che hanno ottenuto. Noi dobbiamo confermare quanto fatto finora, cercando di metterli in difficoltà quando ci sarà l'occasione e giocare una gara di livello".



LA SCELTA DI PIRLO - Poi di nuovo su Pirlo: "Quando si hanno delle opportunità bisogna coglierle cercando di ottenere sempre il massimo, poi ognuno ha il suo percorso. C'è chi inizia dalle categorie più basse e chi come Pirlo vuole dimostrare subito il suo livello ai massimi livelli. Andrea è una persona straordinaria e sono contento per lui".



LA STRADA GIUSTA - "Tornerà Marchizza ma è appena al secondo allenamento. Sono felice del suo rientro, è un giocatore che può essere schierato in più ruoli in difesa. Chi sta giocando queste prime partite sta dimostrando di essere all'altezza della Serie A, e se queste prestazioni dovessero essere confermate anche contro la Juve vuol dire che stiamo andando verso la strada giusta. Dobbiamo essere concentrati per una gara così importante, i punti contano ma l'importante è uscire a testa alta dopo i 90'".