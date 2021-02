Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, parla a Sky Sport dopo la partita pareggiata col Parma: "Siamo partiti come abbiamo finito il secondo tempo di Firenze, andando piano. La palla non viaggiava. In occasione della prima rete siamo stati fermi, per fortuna siamo riusciti a rimediare ai nostri errori. E se si va sotto di due reti o si cambia o si perde la partita. Siamo riusciti a pareggiarla. Una buona reazione, pareggiare questo tipo di sfide non è mai semplice. Contro le grandissime assumiamo un atteggiamento diverso perché ci costringono a interpretare la gara in un modo diverso. Quando dobbiamo gestire il pallone non siamo ancora evidentemente pronti. Se non siamo aggressivi, rischiamo. Siamo riusciti a prenderci il punto con grande determinazione”.



VERSO LA SALVEZZA? - “Gli attestati di stima fanno piacere, ma mi interessa chiudere bene questo campionato. Conservare la massima serie è fondamentale. Ne va delle carriere di tutti. Non ci sentiamo affatto salvi. In carriera sono retrocesso due volte pur totalizzando 39 punti e mi è già successo, quando ero con l’Hellas Verona, di essere stato etichettato come salvo e poi di ritrovarmi in una categoria inferiori. Ancora oggi non mi spiego come sia successo. Forte di questa esperienza, non penso ad altro che alla salvezza da raggiungere il prima possibile. Quattordici partite sono tantissime, dobbiamo mantenere la concentrazione”.