Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, parla in conferenza in vista del match con il Verona, ripartendo dall'ultima prestazione della sua squadra: "Con il Genoa pensavo si potesse ottenere qualcosa in più in termini di punti, di prestazione, che immaginavo diversa sotto l'aspetto dell'attenzione, con l'approccio che non mi è piaciuto. Dispiace non aver mosso la classifica, non aver ottenuto quanto speravamo".



Italiano prosegue: "Se con il Verona ci si potrebbe accontentare di un pareggio? Il discorso dei pareggi lo avevamo affrontato tempo fa ed è un discorso che, ribadisco, non faccio - si legge su TMW -. Non si preparano le settimane per pareggiare, né gli allenamenti: il pareggio è un risultato casuale che viene fuori da due squadre che cercano risultato e se alla fine non riescono".



Sul Verona: "Penso stia attraversando un periodo non bello per quanto riguarda i risultati ma ho visto le ultime prestazioni, mandano tanti uomini in zona gol, attaccano con quasi tutti gli effettivi".



Su Nzola: "E' importante per noi ed è stato fuori per due mesi per un infortunio non bello. Per cercare di recuperarlo, perché abbiamo bisogno dei suoi gol, della sua velocità e della sua qualità".