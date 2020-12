Vincenzo, allenatore dello, parla a Sky Sport dopo il pari rocambolesco contro il: "Il mio umore è di grande dispiacere. Avevamo accarezzato la vittoria e con un pizzico di malizia in più l’avremmo portata a casa. Abbiamo avuto tre o quattro situazioni per andare sul 3-0 o 3-1 e tutto quello che abbiamo concesso era evitabile. Abbiamo fatto tirare nel secondo tempo pochissime volte il Bologna e ci ha castigato. Questa categoria fa capire che fino al 95′ non si può abbassare la guardia, peccato perché ci tenevamo. La prestazione è stata di grande livello a parte gli ultimi minuti. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno reagito alla sconfitta di Crotone. Abbiamo colpito l’ennesimo palo, più due situazioni che potevano chiudere la gara, ma ci sono anche gli avversari… Ci si è messa anche un po’ di sfortuna. Bravo anche Provedel, che nel finale ha evitato che la sconfitta fosse un prezzo troppo pesante. Il Picco? Giocare in casa ha un gusto totalmente diverso, questa è la nostra casa e penso che qualcosa si sia guadagnato"."Una partita pazza da parte nostra, i ragazzi l’hanno interpretata nel migliore dei modi e ci tenevamo a fare risultato. Ci siamo andati vicini ma stavamo anche rovinando una grande prova fino agli ultimi cinque minuti. Archiviamo questa gara e andiamo avanti. Il lavoro sta dando i suoi frutti,. Siamo giovani e alla prima esperienza, alla prima disattenzione veniamo puniti ma volevo vedere la reazione dopo Crotone. Ci manca ancora qualcosa. È doloroso mandare in tribuna qualcuno, tutti seguono e sono inseriti. Quando vengono chiamati in causa si esprimono tutti al meglio. Nzola? È l’emblema della voglia di rivalsa e abbiamo preparato molto bene questa partita".