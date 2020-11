Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa il match contro il Cagliari: "Perdiamo per acciacchi vari Mora e Mattiello. Domani non saranno con noi. Perdiamo anche Pobega ma è una questione di risentimento muscolare e recuperabile in pochi giorni. Per il resto ci siamo tutti. Abili e arruolabili ne abbiamo tanti. Quindi pronti ad affrontare un'altra partita e un altro esame. Come dico sempre, sono test da affrontare con la massima concentrazione come se fossero tutte ultime gare da disputare perchè non possiamo fare altrimenti. Quando vai ad affrontare Joao Pedro, Pavoletti, Ounas, Rog, Klavan e via discorrendo, con un'organizzazione che hanno perchè l'allenatore è uno dei più bravi, non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo essere concentrati al massimo".



Sui tanti complimenti ricevuti: "A me sinceramente fa piacere solo ed esclusivamente il fatto che la squadra sia partita bene, che abbia dimostrato di non essere come tutti pensavano e che abbiamo messo in mostra qualche ragazzo di qualità. Abbiamo punti importanti e cerchiamo di salvaguardare la categoria. Se arrivano dei complimenti sono tutti diretti alla squadra in toto".