Vincenzo, allenatore dello, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il: "Il ko con la Lazio? Bisogna voltare pagina, continuare e guardare avanti. L'amarezza è tanta per il fatto di non aver ottenuto punti, quello che alla fine per noi contava tantissimo. Ci dispiace perché dopo una prestazione del genere condirla con un risultato positivo per noi sarebbe stato il massimo. Si continua sapendo che questa è la strada giusta e ci deve dare forza il fatto che riusciamo a fare ottime prestazioni. L'atteggiamento, l'approccio e quello che facciamo vedere durante gare è la strada giusta. Non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare"."Diventa difficile. Diventa un problema per me perchè sinceramente non c'è un ragazzo che va più piano rispetto ad un altro però, si sa, bisogna fare delle scelte. In questo momento siamo in tanti ma ci aspettano delle settimane dove ci sono tante partite consecutive, dove tutti sicuramente verranno chiamati in causa però per questa trasferta è normale che qualche sacrificio andrà fatto. Da questo punto di vista ne siamo tutti consapevoli, io o staff e i ragazzi. Sarà un dispiacere non convocare qualcuno. E' così, lo sappiamo e ci conviviamo, penso, in maniera positiva"."La gestione che stiamo cercando di fare, soprattutto con quelli reduci da acciacchi, infortuni e problematica. E' la gestione che penso sia corretta. Adesso Pobega e Verde stanno bene. Saranno della trasferta, saranno a disposizione. Sono due giocatori di valore e sono due giocatori in più rispetto all'ultima partita. La gestione è uguale per tutti, sanno che in qualsiasi situazione fisica non al 100% verranno gestiti tutti alla stessa maniera. Ed è capitata anche a Verde e Pobega".