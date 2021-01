Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo il ko contro l'Udinese: "Partita equilibrata decisa da un errore sul calcio di rigore, che potevamo evitare. Poi abbiamo fatto di tutto per raddrizzarla, abbiamo avuto tanti presupposti per fare gol ma non siamo stati incisivi e non siamo stati bravi a concludere quando siamo stati in superiorità numerica. L'espulsione di Saponara ha rovinato tutto, non dovevamo ritornare in parità numerica, perché sono convinto che nell’assalto finale con l’uomo in più potevamo trovare il guizzo, soprattutto da un giocatore come lui che è entrato per quello, per cercare di creare superiorità".