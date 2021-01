Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato alla vigilia del match contro il Torino: "Ci prendiamo queste due vittorie, che ci permettono di lavorare in un certo modo, con entusiasmo e con spirito diverso rispetto a momenti negativi. Sono convinto di avere a che fare con ragazzi giovani e intelligenti, sanno che abbassare la guardia è pericoloso. Mi auguro che anche domani ci sarà grande attenzione per un avversario forte, dobbiamo approcciare bene la gara e continuare con questo spirito".



Su Nzola: "Dispiace perché sembrava un qualcosa di lieve, una semplice contusione però lo perdiamo per questa gara sicuramente, per le prossime vedremo. Ci auguriamo che sia qualcosa il cui recupero sia più veloce rispetto alle previsione. Mbala stringe i denti, ha la soglia del dolore alta, sono convinto che possiamo recuperarlo prima delle previsioni.



Su Agoumé: "Le difficoltà iniziali, quando si inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore, un nuovo progetto, l’ambientamento e il capire le idee da sviluppare ci sono per qualsiasi giocatore. Agoumé è un ragazzo giovane, di prospettiva importante, ha qualità, personalità, anche se giovane spesso ha una tranquillità da veterano ma deve crescere: deve essere più dinamico, iniziare a giocare da leader però ha tutte le carte in regola perché diventi un giocatore di grande livello".