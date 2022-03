Mraz convince in Slovacchia. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, lo Slovan Bratislava sta seriamente pensando di riscattare l'attaccante dello Spezia, acquisito in prestito nella trattativa che ha portato Strelec in Liguria. Un'ipotesi che, qualora si concretizzasse, sarebbe accettata di buon grado dal club italiano, che potrebbe incassare almeno 500.000 euro.