Seduta mattutina sul terreno del Comunale di Follo per le Aquile, che continuano la preparazione in vista del match di sabato alle 15:00 contro il Torino.



Riscaldamento tecnico, lavoro tecnico-tattico e partita finale a campo ridotto, questo il programma di oggi di mister Thiago Motta. Prosegue con le sedute di terapia Ebrima Colley, in seguito alla lesione al flessore della gamba destra rimediata giovedì durante la sessione di rifinitura pre Inter.



Domani mattina nuova seduta sul manto erboso del "Picco".