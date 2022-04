Spezia-Inter 1-3



Provedel 6,5: si fa trovare pronto in ogni situazione ma non può nulla sulle prime due invenzioni che determinano il match.

Amian 6: una gara di contenimento.

Erlic 6,5: più che solido, recupera anche su un paio di situazioni difficili

Nikolaou 6: bene sui palloni aerei, ma sulla velocità di esecuzione palla a terra evidenzia i propri limiti.

Reca 6,5: il migliore dei suoi fin quando un fastidio muscolare non l’ha fermato. (37’ Salva Ferrer 6,5: entra a freddo sulla corsia che non è sua, si fa trovare pronto in entrambe le fasi. Suo il traversone che consegna a Maggiore il gol della speranza).

Maggiore 7: segna finalmente il primo gol stagionale con un gran tiro all’incrocio coronando una prestazione da capitano.

Kiwior 5,5: fa quello che può ma il suo compasso è troppo lento sulla rapidità degli avversari

Bastoni 6,5: il giallo dopo solo 10’ non lo condiziona. (14’ st Verde 5,5: mai incisivo).

Kovalenko 5,5: non inizia male ma poi si perde, sbagliando la misura dei passaggi e non incide mai.(1’ st Agudelo 5,5 : 20 secondi ed è già quasi decisivo, ma sbaglia il controllo che potrebbe portare Manaj al gol, così come nel finale non vede due volte i compagni)

Gyasi 6:senza infamia e senza lode, sull’1-0 arriva con un pelo di ritardo su un traversone di Bastoni che avrebbe potuto pareggiare i conti.

Manaj 6: lotta come un leone ma trova pochi spiragli. (14’ st Nzola 3: roba da non credere, complice un orecchino, ma la situazione è a dir poco grottesca, nemmeno in prima categoria. L’avventura del franco-angolano in maglia bianca finisce qui). (25' st Antiste 5,5: gira a vuoto).

Motta 6,5: col suo manipolo di pretoriani tiene testa ai campioni nerazzurri. Impossibile chiedergli di più