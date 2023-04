Spezia-Salernitana 1-1



Dragowski sv: preso in controtempo dal pallonetto di Caldara. Manco un intervento di rilievo

Amian 7: non sbaglia praticamente nulla. Cresce ancor più nellaripresa.

Caldara 4,5: al netto dell’autorete che sblocca la partita, in precedenza è autore di due titubanze su letture difensive abbastanza semplici.

Ampadu 6,5: sempre preciso su Piatek. Si propone anche in mezzo al campo

Nikolaou 6: si impegna e si applica pur senza strafare ma sbaglia due cambicampo abbastanza semplici. (31’ st Bastoni sv)

Bourabia 6: nel primo tempo soffre la superiorità numerica avversaria in mezzo al campo sebbene vada vicino alla rete del vantaggio. Meglio nella ripresa

Ekdal 7,5: frangiflutti, uno e trino, taglia, cuce e prova ad impostare come pochi, il palo gli nega il gol. (40’ st Wisniewski sv)

Kovalenko 5: gira a vuoto, ma non è una novità di quest’anno ma da anche dell’anno scorso.(1’ st Zurkowski 6: meglio del compagno pur senza incidere)

Verde 5,5: si nota solo per un corner che Ochoa sventa all’ultimo. Poi nulla. (1’ st Maldini 7: insieme ad Agudelo cambiano il volto e l’inerzia della gara)

Shomurodov 7: nel primo tempo:là davanti è l’unico che prova a fare qualcosa di costruttivo, poi arriva la prima rete in maglia bianca

Gyasi 5: due cross. Nient’altro. (8’ st Agudelo 7 :insieme a Maldini è un’iniezione di adrenalina)

Semplici 7: squadra imbalsamata nel primo tempo, poi legge bene la gara e offre un secondo tempo in cui il pari sta anche stretto.