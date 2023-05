Spezia-Milan 2-0



Dragowski 6,5: sempre attento in ogni situazione..

Ampadu: 7: annulla chiunque.

Wisniewski 7,5: in crescita da oltre un mese. Bagna il suo primo gol in serie A sbloccando il match

Nikolaou 6,5: concentrato fino all’ultimo

Amian 7: partita esemplare, peccato per il giallo che gli farà saltare Lecce.

Bourabia 6 si sacrifica su Hernandez.: (18’ st Zurkowski 6: si mette a disposizione con ardore)

Esposito 7,5: il primo gol in serie A che suggella una prestazione di prim’ordine

Ekdal 6: lotta senza mai tirarsi indietro

Reca 7: moto perpetuo e con poche sbavature

Nzola 7: fa reparto contro tutto e tutti:

Gyasi 5: impegno inesauribile del capitano ((48’ st Kovalenko sv)

Semplici 7,5: la squadra lo segue, eccome. Prestazione di prim’ordine sotto ogni punto di vista. Ora a Lecce per la gara della vita