un paio di interventi facili facili a compendio di una delle gare per lui più semplici della stagione.se ne sta sulle sue bello sereno, spingendo quando deve farlo ma pensando soprattutto a controllare le scarse iniziative di Fares.: si era portato l'elmetto, convinto che lo aspettasse una serata campale. Capisce presto che per proteggersi dagli attacchi (si fa per dire!) del Genoa gli sarebbe bastato un cappellino.disinnesca Destro, Caicedo, Ekuban, Pandev. Insomma tutti i rossoblù che provano ad addentrarsi dalle sue parti.a tratti devastante nel primo tempo, quando dà manforte a Verde offrendogli continue sovrapposizioni, abbassa i giri della ripresa, costretto sulle sue dall'arrembante Hefti.scudiero silenzioso ma perfetto dei due colleghi di reparto in una mediana che stravince il confronto con quella rivale.: giganteggia in mezzo al campo, ridicolizzando i colleghi rossoblù. Va anche vicino al raddoppio con un colpo di testa che Sirigu disinnesca a fatica. La scritta sulla schiena non è semplicemente il suo appellativo. E’ anche l’aggettivo che meglio descrive la sua prestazione.(dal 40' stassalta la difesa genoana con missili dalla distanza e continue incursioni in area, come quella che frutta il gol del vantaggio. In più non si dimentica di tamponare ed impostare. Asso!il meno reattivo dell’attacco spezzino. Nella ripresa trasloca a sinistra non migliorando granché pur mantenendo sempre in apprensione la difesa di casa.sfiora il gran gol al primo pallone toccato in quella che di fatto è anche l’unica occasione che gli capita. Buona comunque la gestione degli spazi e la generosità con cui si applica alla causa comune.(dal 33’ stconquista un paio di buoni palloni gestendoli nel peggiore dei modi).dà il benvenuto in Italia al giovane Ostigard regalandogli una lezione che il norvegese difficilmente scorderà. Fornisce a Bastoni il pallone dell’1-0, poi va due volte vicino al raddoppio in prima persona.(dal 44' st).vista la classifica e i tanti problemi affrontati nell'ultimo periodo, un punto a Marassi sarebbe già stato un mezzo successo per gli aquilotti. Eppure Maggiore e compagni non si accontentano, scendendo in campo con il coltello tra i denti e mettendo subito le cose in chiaro con una gara attenta e propositiva. Unica pecca l'aver lasciato aperta una partita che più volte si sarebbe potuta chiudere con ampio anticipo. Ma quando si soffre si gode di più. E ora la seconda salvezza non è più un'utopia.