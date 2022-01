Milan-Spezia 1-2



Le pagelle dello Spezia



Provedel 8: prestazione sensazionale del portiere spezzino: nella prima frazione si inventa due miracoli su Leao. Non pago, nella ripresa abbassa la saracinesca e si esibisce in almeno 4 interventi decisivi.



Amian 6: fa una fatica incredibile contro Leao nella prima frazione, cresce molto nel secondo tempo.



Erlic 6,5: sul gioco aereo è un dominatore assoluto. Prova gagliarda sotto tutti i punti di vista.



Nikolaou 6: barcolla ma non molla. Qualche lettura sbagliata ma tutto sommato gioca una buona gara.



Reca 6: va a un centimetro dal gol nel primo tempo. Ottima spinta sulla sua corsia di competenza. (dal 30' st Ferrer s.v)



Bastoni 7: quantità e qualità. disegna l'assist perfetto per Agudelo.



Kiwior 6,5: annulla Diaz con una semplicità da giocatore di buon livello.



Maggiore 6,5: toglie i riferimenti a Bakayko spaziando su tutto il fronte offensivo. (dal 34' st Kovalenko 6,5: subito decisivo con l'imbeccata per il gol partita di Gyasi)



Gyasi 7: si sdoppia tra fase offensiva e difensiva, ha il merito di andare a chiudere l'azione all'ultimo secondo utile. Un pomeriggio che racconterà ai nipotini.



Verde 6: regala sempre una soluzione in più al compagno.



Manaj 5,5: tanto movimento ma scarsa resa. (dal 12' st Agudelo 7: trasforma lo Spezia quando entra in campo. Ritrova il gol dopo mesi e si regala un pomeriggio da protagonista assoluto)



All.Motta 7: un'altra impresa dopo quella del San Paolo contro il Napoli. Chapeau.