Spezia-Udinese 0-1



Provedel 6,5: pomeriggio quasi inoperoso fino al 6’ della ripresa. Prima salva a valanga sul lanciato Pereira poi non può nulla sul rigore calciato da De Paul.

Vignali 5,5: incerto in più di un’occasione. Tanta buona volontà ma null’altro.

Erlic 7: al 33’ salva un gol già fatto su un contropiede 3 contro 1.

Chabot 4: un’entrataccia in area a dir poco improvvida, oltre che inutile, su Deulofeu che cambia l’inerzia del match. Ci chiediamo il perché.

Bastoni 7: il migliore dei bianchi in entrambe le fasi.

Maggiore 6,5: lavora un sacco di palloni sebbene si esprima meglio sul lato sinistro; poi si sacrifica anche in difesa.

Agoumè 6: non fa male ma non riesce mai a dare vivacità all’azione (18’ st Ricci 5,5: sta soffrendo in panchina e si vede quando entra a gara in corso).

Pobega 6: un bel colpo di testa neutralizzato da Musso. Sostituito all’intervallo: paga l’ammonizione figlia di un errato disimpegno a metà campo di Vignali. (1’ st Acampora 5,5: prova a dare vivacità senza riuscirvi).

Gyasi 5: inutile in ogni zona del campo oltre che tecnicamente inguardabile.

Farias 5,5: parte benino poi si eclissa. (18’ st Saponara 5: prima fa espellere De Paul poi si becca ingenuamente due gialli nel giro di un amen)