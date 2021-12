Napoli-Spezia 0-0Spezia:: non corre rischi eccessivi ma fa sentire la sua presenza quando occorre. Sul finale para una conclusione insidiosa e angolata di Anguissa.: il duello con Lozano non lo fa sfigurare, ci mette impegno e dedizione.: fondamentale nel secondo tempo quando salva a porta vuota l'appoggio di Lozano.: roccioso e difficile da superare, riesce a uscire bene sempre in anticipo leggendo prima le giocate e gli inserimenti avversari.: nel primo tempo spinge tanto e fa ammonire anche Mario Rui che era diffidato. Nei secondi quarantacinque minuti viene fuori Politano che lo mette maggiormente in difficoltà.: si presta maggiormente ad un lavoro di sacrificio giocando palla quasi sempre spalle alla porta con il Napoli che non gli concede mai spazio per ripartire.: tanta qualità per un ragazzo che sta dimostrando di valere veramente tanto. È tra i più pericolosi quando c'è da spingere e non si tira indietro nei momenti di battaglia.: lavoro di sostanza in mediana in appoggio alla difesa.: il suo mancino sui calci piazzati è insidioso, tant'è che da una punizione tagliata verso il centro nel primo tempo nasce l'autorete di Juan Jesus.: tocca pochi palloni, questa sera non trova spazio (49' s.t.).: è attivo lì davanti, non dà punti di riferimento alla difesa del Napoli costringendola anche a chiusure sporche.: una vittoria di carattere e soprattutto di grandissimo livello per lo Spezia. Va oltre le difficoltà e le voci dell'esonero trovando tre punti molto importanti che potrebbero riconfermarlo in panchina.