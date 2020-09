Udinese-Spezia 0-2



Zoet 6: rischia molto con i piedi sul pressing friulano, ma non viene mai impegnato dalle conclusioni dei padroni di casa. Esce per infortunio.



(dal 19’ s.t. Rafael 7,5: provvidenziale su Lasagna, salva il match e regala l’assist a Galabinov, che chiude il discorso)



Ferrer 6: mantiene la posizione, senza sbilanciarsi o perdere di vista gli avversari. Maturo.



Terzi 6,5: fino al momento dell’espulsione è stato il migliore in campo, sempre attento e in anticipo sui centravanti bianconeri. Il cartellino rosso è l’unica macchia del match.



Chabot 6,5: decisivo su Lasagna nel corso del primo tempo. Bravo ad accompagnare i movimenti dei compagni di reparto.



Ramos 6: stesso discorso fatto sopra. Si vede poco in fase offensiva, ma in copertura non si fa mai trovare impreparato.



Deiola 5,5: il più spento della compagine spezzina. Italiano lo toglie a inizio ripresa.



(dal 7’ s.t. Bartolomei 6: amministra il gioco e controlla le avanzate friulane)



Ricci 6,5: ha grande personalità e buona tecnica. La sfera passa sempre per i suoi piedi.



Maggiore 6,5: tanta corsa per la mezzala dello Spezia. Convinto nel portare palla e aprire il gioco sulle fasce.



(dal 22’ s.t. Pobega 6: entra per far rifiatare i compagni e aiutare la difesa, riuscendoci con eleganza)



Verde 6,5: la spina nel fianco della fascia sinistra bianconera. Bravo nella gestione del pallone, astuto nel creare superiorità numerica.



(dal 22’ s.t. Farias 6: si sacrifica anche in fase di non possesso, facendosi ammonire interrompendo un contropiede pericoloso)



Galabinov 7,5: il vero trascinatore di questa squadra. Oltre alle due reti, decisive, lotta contro la difesa friulana, facendo salire i compagni e subendo qualche fallo. Esperto.



Gyasi 6,5: fa impazzire Becao, lasciandolo spesso sul posto e fornendo al compagno di reparto il gol del vantaggio.



(dal 22’ s.t. Erlic 6: non sbaglia nulla, entra nei minuti più delicati)





All. Italiano 7: trova la prima storica vittoria in un campo tutt’altro che semplice. Promosso.