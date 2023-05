Atalanta-Spezia 3-2



Dragowski 6: super parate per una buona mezzora, impedisce il raddoppio ma si fa abbattere da tre angoli e due tiri da fuori, imparabili



Amian 5,5: non riesce ad arginare l’attacco nerazzurro



(66’ Ferrer 6: fa quel che può contenendo)



Wisniewski 6: lo scontro di gioco che l’ha costretto a terra non gli fa perdere la lucidità, sempre pronto, mette a dura prova Zapata arginandolo sempre



Nikoloau 6: da Muriel a Zapata, pressa entrambi i colombiani sul corto raggio



Reca 6: dimostra di conoscere gli ex compagni, ferma Zapata al momento giusto



Bourabia 6,5: riapre la gara nel momento peggiore, ci crede



(83’ Verde 6,5: la traversa ancora trema)



Ampadu 5,5: gara attenta, ma si fa ammonire sul più bello



(57’ Ekdal 6: il suo cambio scuote la mediana)



Bastoni 6: veloce e intelligente, intuisce i varchi per le ripartenze, guadagna metri in profondità e realizza l’assist che sblocca la gara. Peccato per il giallo



(57’ Esposito 5,5: non fa molto di quel che Semplici gli chiede)



Agudelo 6: la sua statura gli permette di insinuarsi in ogni dove, lascia indietro Maehle



(83’ Krollis sv)



Shomurodov 6: ruba palla a Toloi riaprendo i giochi



Gyasi 6: lesto a insaccare nel palo di destra l’assist di Bastoni battendo Musso





All.: Semplici Intuisce le mosse anti-Atalanta, ma Verde doveva entrare molto prima