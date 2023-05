Spezia-Torino 0-4



Dragowski sv: salvato due volte dai legni, mai impegnato, non può nulla sulle reti granata

Ampadu: 7: il migliore dei bianchi finché resta in campo.

Wisniewski 5,5: sfortunato sulla carambola che indirizza il match, attento fino allo 0-2. Poi sparisce

Nikolaou 5: sempre in affanno

Amian 6: prova a fare il suo sulla fascia ma non trova appoggi

Bourabia 5,5 qualche spunto iniziale, poi si perde (1’ st Zurkowski 5: sconclusionato)

Esposito 5,5: prova a dare ordine senza riuscirvi

Ekdal 5,5: il caldo e il giallo rimediato dopo nemmeno 10’ lo condizionano (1’ st Agudelo 5 sbaglia ogni appoggio)

Reca 5,5: c’è impegno ma null’altro

Gyasi 5,5: il capitano prova a dare la carica ma si ferma lì (35’ st Bastoni 6: tre buoni palloni in 10’ più un assist che solo il Var gli nega):

Nzola 7: avrebbe voluto festeggiare le 100 in maglia bianca in maniera diversa. Unica vera spina nel fianco, lo ferma solo il Var.

Semplici 5: la squadra è fisicamente sulle gambe ed ora anche il morale. Il 3-5-2 non convince contro un Toro che col minimo sforzo lo incorna a ripetizione. Ora serve un miracolo.