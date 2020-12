Spezia-Genoa 1-2



Provedel 6: gioca più di piede. Incolpevole sul gol.

Vignali 6: spinge molto sulla fascia senza dimenticarsi dei propri compiti difensivi. Cala nel secondo tempo.

Erlic 5,5: subito ammonito si fa infilare in altre occasioni.

Chabot 5,5: come il compagno di reparto viene subito ammonito e poi ha la grossa responsabilità di regalare la palla del pareggio a Pandev. ((1’ st Terzi 5: sbaglia un paio di appoggi e poi procura il fallo del rigore)

Marchizza 5,5: è la brutta copia di quello ammirato l'anno scorso. Sta pagando lo scotto della serie A?

Estevez 6: sempre concreto ma perde il tempo di battuta sotto porta e non è la prima volta. (29’ st Bartolomei sv)

Ricci 6,5: detta i tempi anche perché gli lasciano molto spazio. (38’ st Piccoli sv)

Maggiore 5,5: Behrami lo francobolla e diventa difficile entrare nel vivo del gioco (29’ st Deiola 5: entra con poca testa sbagliando in 20' tutto quello che c'era da sbagliare)

Farias 5,5: meglio nella ripresa ma mai incisivo. (16’ st Mastinu 5,5: si adegua alla squadra)

Gyasi 5,5: entra bene nel match con l’assist del vantaggio di N’Zola poi non riesce a stoppare manco un pallone e in serie A non si può vedere.

Nzola 6,5: oltre alla rete anche tanta sostanza nel far salire la squadra.

Italiano 5: imbrigliato da Ballardini a centrocampo. Il gioco monocorde degli spezzini non è sorretto dagli interpreti. Squadra che deve capire ed in fretta di dover lottare col coltello tra i denti se si vuole salvare. Squadra completamente disunita nella ripresa. Apparsa anche stanca.