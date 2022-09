: rischia di terminare anzitempo la gara causa infortunio ma resta in campo e si rende protagonista di parate decisive.: quando Kvaratskhelia lo punta va spesso in affanno (25' s.t.: perde la marcatura sul gol vittoria di Raspadori).: è su tutti i palloni. Chiude le conclusioni, diventa anche un portiere aggiunto e sin incolla agli attaccanti avversari senza lasciare spazi. Ha addirittura la chance per il gol vittoria ma non riesce a metterci precisione.: grande solidità difensiva nonostante due brutti clienti come Politano e Lozano.: fase difensiva da rivedere, ma quando c'è da spingere diventa fastidioso per il Napoli.: tra i migliori dei liguri, ci mette qualità e fantasia creando qualche grattacapo al Napoli (32' s.t.).: ottimo filtro davanti alla difesa. Legge con attenzione e precisione tanti palloni che passano tra centrocampo e attacco avversario (25' s.t.: lento a ripiegare e ad andare in supporto della difesa).: cerca di lavorare tanto in interdizione con intensità e ne fa le spese quando c'è da costruire ma tutto sommato può essere soddisfatto (17' s.t.: produce lo stesso lavoro ma con meno effetto di Bastoni).: gara di sacrificio per cercare di stare dietro a Politano e Di Lorenzo che fanno su e giù per la fascia per 90 minuti.: qualche buono spunto nasce da lui lì davanti.: poco presente nelle offensive dello Spezia, Juan Jesus non gli lascia mai spazio.: è un buono Spezia quello che si presenta al Maradona. Solo la beffa all'ultimo gli nega il pareggio ma per l'atteggiamento in entrambe le fasi c'è da essere soddisfatti.