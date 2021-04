Ancora loconvince tutti nonostante una sfida difficile contro una squadra più forte come la. L'unica nota stonata per il gruppo diè il risultato. Ecco i voti dei liguri.: compie qualche uscita spericolata, ma effettua anche ottime parate. Sui gol può poco.: buona gara da parte del terzino spagnolo che rischia raramente con Lulic nel primo tempo e poco con Fares nella seconda frazione.: argina bene le avanzate di Immobile e Correa concedendogli solamente due occasione chiarissime.: anche il centrale croato si comporta discretamente contro le due punte biancocelesti.: il terzino destro di Italiano soffre tremendamente la velocità e gli inserimenti di Lazzari. (Al 65’: sfortunato e un po’ ingenuo sul corner all’87’ che porta al rigore per la Lazio per un suo tocco di gomito).: il centrocampista brasiliano mette tanta qualità e quantità a disposizione della squadra. Partita positiva per lui. (Al 71’: ci mette tre minuti ad entrare in partita segnando con una rovesciata fenomenale).: l’ex giallorosso parte bene, ma cala. Perde una palla sanguinosa che porta al vantaggio della Lazio con Lazzari.: il capitano dei liguri è un motorino. Sia in fase difensiva che offensiva è importantissimo per la sua squadra. (Al 65’: assicura equilibrio ai suoi).: partita difficile la sua, ma con tanto sacrificio, impreziosita dall’assist per Verde al 74’.: prima della sosta il giovane attaccante dei bianconeri era sicuramente tra i più in forma, ma oggi ha sofferto tanto la marcatura di Acerbi. (Al 71’: fa salire la squadra bene aumentando la fisicità dell’attacco).: nel primo tempo si costruisce un tiro in porta e mette un cross molto invitante per Maggiore. Nella seconda frazione sparisce. (Al 71’: poca qualità e troppo nervosismo. Italiano gli chiedeva qualcosa in più).All.: ormai il suo Spezia non è più una sorpresa. Perde contro una squadra nettamente superiore come la Lazio, ma ancora una volta senza snaturarsi e imponendo il proprio gioco. Liguri un po’ sfortunati nel finale, ma dopo una prestazione così il bicchiere va visto mezzo pieno.