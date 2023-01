due ottime parate nel primo tempo che salvano momentaneamente il risultato, nulla può invece sui gol.soffre le incursioni avversarie, quasi mai lucido ed attento. Peccato.ad un buon primo tempo risponde purtroppo con un secondo completamente sottotono.all’inizio sventa una triangolazione offensiva del Bologna poi cala come tutti gli altri.bene in entrambe le fasi, dà una mano ai compagni con volontà e spirito di sacrificio.(dal 22’ stmossa astuta per cercare di accorciare le distanze ma che non paga).a centrocampo Schouten lo mette alla prova, i palloni persi sono un po’ troppi.(dal 34’ stmeglio del compagno che sostituisce).mette in campo una prestazione lineare facendo quello che gli chiede l’allenatore.nel primo tempo fatica e non poco mentre si mostra di più nella seconda frazione di gioco.senza infamia e senza lode, tenta una conclusione dal limite dell’area ma si conclude con un nulla di fatto.(dal 1’ stesce anche lui per infortunio poco dopo aver cominciato la sua gara).(dal 22’ stnon brilla ma non delude).non riesce a proseguire la gara a causa di un dolore muscolare, per i minuti che gioca si guadagna la sufficienza.(dal 18’ ptsostituisce il compagno infortunato e gioca una gara altalenante).da lui ci si aspetta molto di più, soprattutto in partite come queste. Abbastanza anonimo.la sua squadra molla completamente il colpo nel secondo tempo, uscendo sconfitto dal Dall’Ara. Un po’ di determinazione in più servirebbe.