: viene chiamato in causa in una sola circostanza e risponde presente, con una gran parata su Sau: ha campo per spingere e lo sfrutta al meglio: suo l'assist per il gol del vantaggio firmato da Pobega: guida con esperienza e lucidità una difesa che non viene mai messa in apprensione dal Benevento: non ha molto lavoro da fare, ma quando gli attaccanti del Benevento prova a farsi vedere, lui respinge ogni assalto. Costretto a uscire a fine primo tempo per un infortunio(dal 45': se la cava bene, pur entrando in un momento della partita che poteva essere delicato: gara di gran sostanza in difesa, ma pure di qualità in fase offensiva. Sfiora il raddoppio poco dopo la mezzora, con un gran sinistro che si spegne di poco a lato(dal 74': sostituisce Bartolomei e non lo fa rimpiangere: ci mette corsa, fisico e anche la puntualità in alcuni inserimenti che probabilmente meritavano miglior fortuna(dall'81': tocchi corti e di prima per consentire alla sua squadra di eludere il pressing del Benevento e liberarsi campo in avanti: un riferimento per Italiano(dall'81: secondo gol consecutivo, ma al di là di questo risulta uno dei migliori in campo anche per la capacità di essere sempre nel vivo dell'azione, sia in fase di possesso che quando si tratta di dover rincorrere gli avversari(dal 74': tanti errori, ma anche tanta qualità e una traversa colpita dal limite dell'area di rigore, che grida ancora vendetta: una forza della natura, incontenibile per la difesa del Benevento che pure schiera giocatori di fisico come Caldirola e Glik. Una scommessa vinta per Italiano: non la sua giornata migliore, ma riesce comunque a incidere con l'assist per il primo gol di Nzola: una lezione di tattica al suo collega. Nonostante le 13 assenze, il suo Spezia non si snatura; anzi, viene a Benevento a fare la partita e ottiene un risultato pesantissimo