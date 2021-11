Spezia-Bologna 0-1



Provedel 6: nessun intervento di rilievo e sul rigore non può nulla.

Amian 6: non inizia bene, soprattutto nelle misure dei passaggi e anche se ci prova i tiri non sono irresistibili. Meglio nella ripresa. (30’ st Salva Ferrer sv).

Erlic 6: il duello con Arnautovic è di quelli dal sapore antico. Soccombe solo su rigore.

Nikolaou 6: con Erlic si integra sempre più e gioca con poche sbavature.

Recai 6: al debutto si propone per quello che può. Un’ammonizione lontano dalla porta lo condiziona (13’ st Sala 5,5: prova a mettere ordine senza riuscirvi con un passo troppo compassato).

Kovalenko 6: va a sprazzi ma senza incidere. (30’ st Agudelo sv)

Maggiore 6: prova a dirigere il traffico ma si vede lontano un miglio che si applica in un ruolo che non è nelle sue corde.

Bastoni 6: va a fare la mezz’ala dal 1° minuto. Qualche buona sgroppata ma nulla più.

Strelec 5,5: prova a fare qualcosa ma non riesce ad esprimersi come potrebbe.(13’ st Colley 5,5: troppa sufficienza in appoggi anche elementari. Non siamo al campetto).

Nzola 5,5: meriterebbe ampiamente la sufficienza risultando il migliore dei suoi ma macchia la prestazione col gomito alto che sancisce la concessione del calcio di rigore.

Antiste 5: si sacrifica e tanto ma perde Hickey ogni volta che lo punta ottenendo il triangolo. Evanescente in attacco. (13’ st Salcedo 5,5: subito un paio di amnesie, poi mette dentro una palla invitante su cui Colley non arriva)

Motta 5,5: nulla da dire sul piano dell’impegno e dell’applicazione ma la squadra sembra sfilacciata. Graziato più di una volta dal Bologna. L’affaticamento di Verde, lasciato fuori dai convocati, ha fatto storcere il naso a molti.