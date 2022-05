Spezia-Napoli 0-3



Provedel sv: nulla può sulle reti che indirizzano il match. (17’ st Zovko sv)

Amian 6: uno dei pochi a salvarsi del reparto arretrato.

Erlic 5,5: al suo addio in maglia bianca appare un po’ molle. Ha di testa la chance per riaprire parzialmente il match. Maglio la ripresa.(35’ st Bertola sv)

Nikolaou 5,5: soffre come i compagni di reparto..

Salva Ferrer 5: messo subito in difficoltà da Politano, annaspa e parecchio in fase difensiva. Prova a proporsi.

Maggiore 6: prova a fare qualcosa ma con poco costrutto. (27’ st Nguiamba sv)

Kiwior 4,5: preso d’infilata in ogni situazione. E lo Spezia centralmente barcolla quasi sempre.

Agudelo 4,5: poco o nulla. Potrebbe lanciare Manaj ma preferisce tenere la sfera per se, perdendola. (27’ st Salcedo sv)

Verde 6: un po’ di qualità ma trova poco dialogo coi compagni.

Antiste 5: si sacrifica sulla fascia ma è molle su ogni contrasto. (17’ st Kovalenko sv)

Manaj 5,5: fa a sportellate con chiunque e non viene quasi mai servito. In due occasioni invece perde il tempo per calciare

Motta 6: Voleva chiudere la propria avventura in modo diverso ma la gara è subito indirizzata poi giocata in un clima surreale in cui il calcio non esiste più.