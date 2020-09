Spezia-Sassuolo 1-4



Zoet 5,5: inoperoso poi è irruento su un rimpallo in area che favorisce Caputo atterrandolo

Sala 4: non riesce mai a contenere Djuricic. Grosse responsabilità anche per il gol dell’1-3. Notte fonda per il giocatore che ha nel proprio curriculum la maggiore esperienza in serie A. Mai in partita. (34’ s.t. Salva Ferrer. s.v.)

Dell’Orco 5: Berardi e Caputo lo infilano in continuazione. Completamente spaesato. (42’ s.t. Chabot s.v.)

Erlic 6: riesce a mantenere un minimo di lucidità in un reparto che va in affanno spesso

Ramos 5,5: diligente e nulla più. Già la serie B è sembrato un campionato che gli sta largo.

Bartolomei 5,5: qualche spunto e nulla più. Gli manca la gamba e per lui è un handicap non da poco

Ricci M. 6,5 il fisico non l’aiuta e soffre parecchio il pressing, ma appena ha spazio mette in luce tutte le proprie qualità che non sono poche.

Pobega 5: Impalpabile, ma non poteva essere altrimenti essendo arrivato solo tre giorni fa. (25’ s.t. Mora 6: Entra bene in partita e rischia anche di segnare)

Agudelo 5,5: genio e sgregolatezza, ma la fase difensiva è materia sconosciuta. Meglio nel primo tempo, poi sparisce (25’ s.t. Farias 5,5: entra a gara già segnata ma non incide)

Gyasi 6: Emozionato e si vede. Sul suo binario riesce a tamponare la corsa e qualità di Berardi, almeno per un tempo. In attacco però serve altro

Galabinov 7: un gol nella storia del club bianco. Troppo solo la davanti eppure riesce a fare il suo e per poco non riapre il match colpendo la traversa.

All. Italiano 5,5: Si presenta in giacca e cravatta al sul primo appuntamento col calcio che conta e forse è anche per questo che la squadra non lo riconosce. Dieci giorni insieme, troppo pochi.