Intervistato da Città della Spezia, il nuovo Chief Football Officer dello Spezia, Eduardo Macia, ha parlato di M'Bala Nzola e del suo contratto in scadenza nel prossimo giugno:



“Per prima cosa devo parlare con lui, è un calciatore molto importante per noi ma dobbiamo capire cosa ha in testa. Se crede in noi tutto diventa facile, se crede in noi perché non ha altre opportunità non è una buona cosa.