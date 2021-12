Rey Manaj, attaccante dello Spezia, parla a Dazn prima della sfida con il Sassuolo: "Oggi sappiamo tutti che è una partita molto importante per il morale, veniamo da tre partite senza punti e oggi può essere il momento giusto. Non penso che manchi qualcosa in attacco, penso che dobbiamo puntare a fiducia e serenità, che arrivano solo con la vittoria. Nzola? Penso che io e lui possiamo giocare assieme, abbiamo alcune caratteristiche in comune e dobbiamo trovarci nel migliore dei modi".