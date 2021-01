Riccardo Marchizza, difensore dello Spezia, cresciuto nella Roma, parla a Il Secolo XIX in vista della sfida di Coppa Italia contro il suo passato giallorosso: "Sarà bellissimo perché la Roma per me è un pezzo di vita. Ho indossato per la prima volta la maglia giallorossa a 9 anni e l’ho tolta a 19 quindi ho trascorso a Trigoria l’infanzia e l’adolescenza perciò è indescrivibile quello che provo anche al solo pensiero di affrontare i colori che mi hanno lanciato nel mondo del calcio".